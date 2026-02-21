Molise | PMI sbloccati 200K€ con garanzia 80% Crescita facilitata!
Le PMI del Molise possono accedere a 200 mila euro di finanziamenti grazie a una garanzia dell’80%, una misura resa possibile da Confartigianato. La decisione di sbloccare i fondi mira ad aiutare le imprese locali a crescere e a investire. Questa iniziativa riguarda principalmente le aziende che cercano liquidità per espandersi o aggiornare le proprie attrezzature. Le imprese interessate devono presentare la domanda entro breve tempo.
Credito Diretto per le PMI del Molise: Confartigianato Sblocca 200mila Euro con Garanzia all’80%. Campobasso – Una nuova opportunità di finanziamento si apre per le piccole e medie imprese del Molise. Confartigianato Imprese Molise, in collaborazione con Confidi Systema! e con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, ha lanciato uno strumento di credito diretto che offre liquidità fino a 200.000 euro, con una garanzia che può arrivare all’80%. L’iniziativa mira a superare le difficoltà di accesso al credito che spesso frenano lo sviluppo delle imprese regionali, offrendo un’alternativa complementare al tradizionale canale bancario.🔗 Leggi su Ameve.eu
