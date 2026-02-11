Intesa Confindustria-Cdp focus a Napoli Camilli | Rendere strutturale il Fondo di garanzia per le Pmi

A Napoli si è tenuto un appuntamento importante tra Confindustria e Cdp. Camilli ha chiesto di rendere stabile il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per facilitare l’accesso al credito. L’obiettivo è anche promuovere strumenti di finanza alternativa, per aiutare le aziende a crescere e investire di più. La discussione si inserisce nel tour che vede le due organizzazioni confrontarsi sulle strategie future per il mondo delle imprese.

Rendere strutturale il Fondo di garanzia per le Pmi e spingere sulla finanza alternativa. È la posizione espressa da Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, intervenendo a Napoli alla tappa del roadshow Confindustria-Cdp “Insieme per il futuro delle imprese”. “In una fase di forte rallentamento della crescita, di crescente incertezza internazionale e di spazi di finanza pubblica limitati è essenziale rafforzare in modo strutturale gli strumenti che sostengono investimenti e accesso al credito per le imprese”, ha dichiarato Camilli. La proroga al 2026 e i timori sul premio aggiuntivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Confindustria Cdp

Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica.

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo di 1 miliardo di euro per supportare la crescita di micro, piccole e medie imprese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Confindustria Cdp

Intesa Confindustria-Cdp, focus a Napoli. Camilli: Rendere strutturale il Fondo di garanzia per le PmiRendere strutturale il Fondo di garanzia per le Pmi e spingere sulla finanza alternativa. È la posizione espressa da Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, inter ... ildenaro.it

Camilli (Confindustria), rendere strutturale il Fondo Garanzia PMIIn una fase di forte rallentamento della crescita, di crescente incertezza internazionale e di spazi di finanza pubblica limitati è essenziale rafforzare in modo strutturale gli strumenti che sosteng ... ansa.it

Confindustria e Protezione Civile: una collaborazione strategica per il Paese Oggi abbiamo firmato il nuovo Protocollo d’intesa tra Confindustria e il Dipartimento della Protezione Civile. Un passo importante che rafforza una collaborazione pubblico-privata co x.com

Un’intesa tra Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e l’Associazione Imprenditoriale Italo Turca apre nuove prospettive di investimento per le aziende del territorio. L’accordo sarà al centro di un incontro giovedì 12 febbraio, alle 15.30, nella sede di Confind - facebook.com facebook