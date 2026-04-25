I dischi di Giovanni Dell' Olivo sbarcano sulle piattaforme musicali digitali

I dischi di Giovanni Dell'Olivo sono ora disponibili su Spotify, Apple Music e altre piattaforme di streaming digitale. L'artista ha pubblicato due album intitolati “Lagunaria” e “La ballata del ladro Kociss”. Entrambi i lavori riflettono le radici veneziane del cantautore e combinano elementi della musica popolare con tecniche musicali raffinate.

Giovanni Dell'Olivo approda su Spotify, Apple Music e su tutte le piattaforme online con i suoi album “Lagunaria” e “La ballata del ladro Kociss”: due dischi da cui emergono le profonde radici veneziane del cantautore, e nei quali si intrecciano la tradizione popolare e il virtuosismo musicale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Il singolo "Far away" di Salvatore Petrotto in uscita in anteprima sulle piattaforme digitaliIl professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, annuncia l’arrivo del suo nuovo singolo “Far away”, già anticipato in questi giorni sui... Emma feat Rkomi: in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Vacci piano”MILANO – E’ uscito il 13 marzo, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Vacci Piano”, il nuovo singolo di Emma feat Rkomi.