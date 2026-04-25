I dialoghi e le incongruenze in Sala Var che hanno attirato l' attenzione dei magistrati
Nella serata di ieri, sono emerse nuove criticità legate alla gestione della Sala Var durante le ultime partite di campionato. I magistrati hanno esaminato i dialoghi tra gli arbitri e gli ufficiali al monitor, riscontrando alcune incongruenze nelle comunicazioni e nelle decisioni prese. Questi dettagli sono stati oggetto di approfondimento in un’indagine che coinvolge anche le registrazioni audio e le tracce delle decisioni prese in campo.
L’inchiesta su presunte frodi sportive, che affonda le radici nella scorsa stagione e coinvolge l'arbitro Rocchi, potrebbe ben presto allargarsi Il terremoto che ha colpito il calcio italiano, con l’avviso di garanzia notificato nella serata di ieri all’attuale responsabile designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B Gianluca Rocchi, indagato per l'ipotesi di reato di concorso in frode sportiva, potrebbe ben presto allargarsi fino a coinvolgere altri match e protagonisti. L'inchiesta condotta dal pm Maurizio Ascione e avviata almeno dalla scorsa estate, mira a fare luce su tutto il sistema, passando per club, Federcalcio e istituzioni arbitrali, e potrebbe avere ripercussioni anche sulla giustizia sportiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Un video agli atti dell'inchiesta - che è relativa allo scorso campionato (2024-2025) - mostra la sala Var di Lissone durante la valutazione di un possibile fallo di mano in area in Udinese-Parma del 1° marzo 2025 - facebook.com facebook
Avviso di garanzia a Rocchi, uno dei video al centro dell’inchiesta: il labiale di Paterna nella sala Var durante Udinese-Parma #CalcioinPillole #Var x.com