La vita di Valeriia Vitynska | tra impegno sociale e un legame che ha attirato l’attenzione internazionale

La storia di Valeriia Vitynska ha fatto il giro del mondo. Ucraina di origine, lei si impegna da tempo a ricordare Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo nel 2016. La sua vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, portando alla luce il legame tra la sua storia e quella di Regeni. Con determinazione, Valeriia porta avanti una battaglia per la verità, coinvolgendo anche media e istituzioni.

Valeriia Vitynska, ucraina di origine, è diventata un punto di riferimento internazionale per la storia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso nel gennaio 2016 a Cairo. All’epoca, lei era la sua compagna di vita, con cui condivideva un rapporto intenso durato circa due anni. I loro legami erano così stretti che, nei giorni precedenti la scomparsa, si sentivano regolarmente, anche a distanza. Il 25 gennaio di quell’anno, Valeriia ricevette da Regeni un messaggio che avrebbe poi reso noto al mondo: un’ultima comunicazione carica di preoccupazione, che segnò il punto di non ritorno prima del suo scomparire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Valeriia Vitynska

Ultime notizie su Valeriia Vitynska

