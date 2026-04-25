Le questioni legate ai costi della bonifica sono state al centro di un procedimento giudiziario che ha coinvolto cittadini e autorità. Durante il processo, si è sottolineato come costituirsi parte civile rappresenti un passaggio obbligatorio per i soggetti coinvolti, e si è riconosciuto il ruolo di alcune istituzioni nel gestire le responsabilità legate alle operazioni di bonifica. La discussione si è concentrata sulle modalità di ripartizione dei costi e sui doveri delle parti coinvolte.

"Costituirsi parte civile era un atto dovuto e anzi dobbiamo prendere atto di un’autorità giudiziaria che ha ritenuto non attribuibile ad alcuno la paternità di una mancata vigilanza su un sito comunale trasformato in una discarica illegale, con la diretta conseguenza che i costi della bonifica ricadranno sulla cittadinanza". Così il sindaco Andrea Michelini commenta l’assoluzione di Daniele Re, ex funzionario del Comune di Porto Recanati, che era stato imputato per i reati di deposito incontrollato di rifiuti e discarica abusiva. L’altro giorno, al tribunale di Macerata, l’ex funzionario del settore lavori pubblici e ambiente è stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I costi della bonifica sui cittadini"

Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sportello Amianto Nazionale

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A questo servirebbero le analisi costi-benefici. Che però o non si fanno, o si fanno per finta e nei rarissimi casi in cui si fanno con risultati negativi vengono ignorate. x.com