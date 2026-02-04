Le giovani generazioni affrontano ogni giorno i rincari, tra difficoltà e incertezze. A Sassari, nel cuore della Sardegna, la crisi si fa sentire forte e chiara, mentre il dolore per il passato si mescola alle sfide del presente. I ragazzi cercano di andare avanti, ma i costi della vita rendono tutto più difficile.

**Le generazioni più giovani si confrontano con i costi della vita: la crisi del futuro in un paese in lutto** A Sassari, nel cuore della Sardegna, il dolore è diventato parte integrante della quotidianità. Le notizie di morte, quelle che si leggono nei necrologi di *I Nostri Cari*, non soltanto indicano una fine, ma raccontano anche il peso delle vite che si sono andate perdendo, una sorta di riso della storia in cui la povertà, il costo della vita e lo stress economico hanno lasciato i loro segni. Oggi, mentre la Sardegna vive in lutto per due donne, Francesca Derriu, vedova Manunta, e Laurenzia Nieddu, vedova Cocco, l’attenzione del Paese è rivolta non soltanto sulle vittime, bensì su una nuova generazione che si chiede se il futuro abbia ancora senso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cittadini affettuosi: le nuove generazioni si confrontano con i costi della vita

Approfondimenti su Cittadini Affettuosi

L'allarme dei linguisti evidenzia un crescente gap tra le nuove generazioni e l'uso dei dizionari, con il rischio di impoverimento del vocabolario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cittadini Affettuosi

Dalla fibromialgia all’anoressia, dalla Sma alle malattie rare: ecco le nuove cure gratis per i cittadiniDall’esenzione dal ticket per tre ulteriori malattie croniche come fibromialgia, idrosadenite cronica suppurativa e malattia polmonare da micobatteri non tubercolari al potenziamento degli screening ... ilsole24ore.com

Fare rete comune ... un gruppo di cittadini volontari, d'accordo con l'Amministrazione ComunaleComune di Pietramelara -CE-, offrirà supporto ed assistenza gratuita alle persone di Pietramelara che ne faranno richiesta. Il Progetto denominato Fare rete comun facebook