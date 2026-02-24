Muoversi meglio per vivere meglio Trasporti pubblici mobilità sostenibile

L’aumento dell’uso di mezzi pubblici e biciclette si deve alla crescente preoccupazione per l’inquinamento urbano. La scelta di muoversi in modo più sostenibile nasce dalla volontà di ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria. Molti studenti e cittadini preferiscono spostarsi con autobus, treni o in bicicletta per evitare il traffico e risparmiare tempo. Questa tendenza si sta diffondendo sempre di più nelle città italiane.

Siamo gli alunni della classe Quinta A del plesso Lucio Lombardo Radice di Sesto Fiorentino e vogliamo parlarvi di mobilità sostenibile, che rientra tra gli obiettivi dell’ Agenda 2030. Partiamo da un sondaggio tra noi: quanti per andare a scuola o a fare sport usano mezzi sostenibili come la bicicletta, vanno a piedi o utilizzano i mezzi pubblici? Risposta: dipende dalla distanza o dal peso delle cose da trasportare. Se la distanza è breve e il peso leggero molti si spostano a piedi; in bici solo d’estate, tranne che nelle giornate piovose, quando anche per qualche centinaio di metri si privilegia l’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Muoversi meglio, vivere meglio: perché ripensare la mobilità conviene a tutti

