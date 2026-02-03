Il Milan ha scelto di non puntare su Axel Disasi del Chelsea, lasciando perdere l’acquisto di un nuovo difensore. La società preferisce mantenere fiducia in Koni De Winter, che sta crescendo, e in David Odogu, che ha ancora chance di dimostrarsi all’altezza. La squadra rimane così con i difensori già in rosa, senza ulteriori innesti a ridosso della fine del mercato.

Il Milan ha preferito confermare il pacchetto di centrali attualmente in rosa. Ovvero quello composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic (titolari); Koni De Winter e David Odogu (riserve). L'ex genoano, titolare nelle ultime partite di campionato e presumibilmente anche stasera sul campo del Bologna, sta crescendo molto e ha convinto la dirigenza a puntare con più convinzione su di lui anche nella seconda parte di questa stagione. I rossoneri, dietro, dunque sono rimasti così com'erano. Odogu è in crescita - parole del tecnico Massimiliano Allegri - nonostante i soli 15' disputati in due presenze tra Serie A (4') e Coppa Italia (11') e le tre partite da titolare nel Milan Futuro in Serie D (270' complessivi) con mister Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Difesa Milan, niente Disasi: meglio tenersi Odogu. De Winter in crescita, ma la certezza è un’altra

Approfondimenti su Milan mercato

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Como.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan mercato

Argomenti discussi: Milan, le mani su Mateta: può arrivare anche subito. E in difesa sale Disasi. Le trattative; Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa; Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al Napoli.

Milan, niente Mateta: gli esami dicono no. Allegri resta così: niente rinforzi neanche in difesaA Londra la nuova visita di controllo del dottor Mazzoni ha convinto i rossoneri a rinunciare: una situazione simile a quella avvenuta ad agosto con Boniface ... tuttosport.com

La difesa del Milan non cambia, la Gazzetta: Fiducia confermata a De Winter e OdoguLa sessione invernale di mercato è terminata. Oltre al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan non ha aggiunto pedine fresche nemmeno per quanto riguarda il reparto arretrato, dopo ... milannews.it

Milan, alla fine nessun colpo in difesa: fiducia in De Winter e Odogu x.com

Il #Milan in difesa: nessun innesto previsto, fiducia totale a #DeWinter. A Bologna ... - facebook.com facebook