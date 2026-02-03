Difesa Milan niente Disasi | meglio tenersi Odogu De Winter in crescita ma la certezza è un’altra
Il Milan ha scelto di non puntare su Axel Disasi del Chelsea, lasciando perdere l’acquisto di un nuovo difensore. La società preferisce mantenere fiducia in Koni De Winter, che sta crescendo, e in David Odogu, che ha ancora chance di dimostrarsi all’altezza. La squadra rimane così con i difensori già in rosa, senza ulteriori innesti a ridosso della fine del mercato.
Il Milan ha preferito confermare il pacchetto di centrali attualmente in rosa. Ovvero quello composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic (titolari); Koni De Winter e David Odogu (riserve). L'ex genoano, titolare nelle ultime partite di campionato e presumibilmente anche stasera sul campo del Bologna, sta crescendo molto e ha convinto la dirigenza a puntare con più convinzione su di lui anche nella seconda parte di questa stagione. I rossoneri, dietro, dunque sono rimasti così com'erano. Odogu è in crescita - parole del tecnico Massimiliano Allegri - nonostante i soli 15' disputati in due presenze tra Serie A (4') e Coppa Italia (11') e le tre partite da titolare nel Milan Futuro in Serie D (270' complessivi) con mister Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan mercato
Como-Milan, Allegri: “De Winter titolare. La difesa a quattro può essere una buona soluzione”
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Como.
Difesa Milan, allarme rosso: De Winter non convince. Caccia al difensore
Ultime notizie su Milan mercato
Argomenti discussi: Milan, le mani su Mateta: può arrivare anche subito. E in difesa sale Disasi. Le trattative; Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa; Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al Napoli.
Milan, niente Mateta: gli esami dicono no. Allegri resta così: niente rinforzi neanche in difesaA Londra la nuova visita di controllo del dottor Mazzoni ha convinto i rossoneri a rinunciare: una situazione simile a quella avvenuta ad agosto con Boniface ... tuttosport.com
La difesa del Milan non cambia, la Gazzetta: Fiducia confermata a De Winter e OdoguLa sessione invernale di mercato è terminata. Oltre al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan non ha aggiunto pedine fresche nemmeno per quanto riguarda il reparto arretrato, dopo ... milannews.it
Milan, alla fine nessun colpo in difesa: fiducia in De Winter e Odogu x.com
Il #Milan in difesa: nessun innesto previsto, fiducia totale a #DeWinter. A Bologna ... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.