TikTok influenza sempre di più le scelte alimentari di adolescenti e giovani adulti. Il social, che fino a poco tempo fa era solo un modo per divertirsi, sta diventando una guida invisibile su cosa mangiare. Uno studio recente mette in guardia: molti giovani vengono spinti verso cibi ultra-processati o diete estreme, con il rischio di sviluppare problemi alimentari. La preoccupazione cresce, perché il messaggio che passa attraverso i video sembra influenzare le scelte più di quanto si pensi.

Per una parte crescente di adolescenti e giovani adulti, Tiktok, oltre a essere un social di intrattenimento, è anche una bussola informale che orienta cosa mettere nel piatto. A documentarlo è la ricerca From “For You” to the Fork: Tiktok’s Influence on Young Consumers’ Food Behaviours, pubblicata sull’ International Journal of Consumer Studies e condotta da Oliwia Mizielska e Artur Strzelecki dell’University of Economics di Katowice, in Polonia. Lo studio si basa su un questionario online somministrato nel 2025 a 406 utenti attivi di Tiktok e mostra come i contenuti alimentari della piattaforma – video virali, trend, consigli nutrizionali semplificati o improvvisati – incidano concretamente sulle scelte quotidiane, spesso favorendo cibi ultra-processati e mode alimentari più che indicazioni fondate su evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “TikTok ormai dice ai ragazzi anche cosa mangiare, li spinge verso i cibi ultra-processati o diete estreme che rischiano di causare disturbi alimentari”: l’allarme nel nuovo studio

Approfondimenti su TikTok Disturbi

Il Natale porta con sé l’atmosfera di festa, convivialità e condivisione, ma può rappresentare anche una sfida per chi affronta disturbi alimentari.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su TikTok Disturbi

Argomenti discussi: Olimpiadi, Alberto Stefani a Mattarella Ormai ci siamo. Luca Zaia alla cerimonia: Pura emozione.

Quando TikTok «dice» ai ragazzi che cosa mangiare. Come funziona e cosa possono fare i genitoriUna ricerca appena pubblicata sull’International Journal of Consumer Studies rivela che TikTok, oltre a intrattenere, influenza profondamente le scelte alimentari dei giovanissimi ... msn.com

Trump non balla. Su codice TikTok e dati vincono i cinesi. Che potranno manipolare i contenutiNella battaglia che va avanti ormai dal 2020 e da lui stesso iniziata, Donald Trump alla fine ha dovuto cedere ai cinesi, vanificando gran parte di un lavoro ... huffingtonpost.it

Sapevamo dei superpoteri di Scott McTominay, lo avevamo capito ormai. Ma non pensavamo così... TikTok: dina.dantonio #McTominay #Napoli facebook

Sono impressionanti le immagini della rapina a Tuturano. Ak47 con caricatore nastrato, C4, auto travisate, una decina di operativi. Il livello tecnico della criminalità è ormai altissimo. x.com