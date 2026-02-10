TikTok ormai dice ai ragazzi anche cosa mangiare li spinge verso i cibi ultra-processati o diete estreme che rischiano di causare disturbi alimentari | l’allarme nel nuovo studio

TikTok influenza sempre di più le scelte alimentari di adolescenti e giovani adulti. Il social, che fino a poco tempo fa era solo un modo per divertirsi, sta diventando una guida invisibile su cosa mangiare. Uno studio recente mette in guardia: molti giovani vengono spinti verso cibi ultra-processati o diete estreme, con il rischio di sviluppare problemi alimentari. La preoccupazione cresce, perché il messaggio che passa attraverso i video sembra influenzare le scelte più di quanto si pensi.

Per una parte crescente di adolescenti e giovani adulti, Tiktok, oltre a essere un social di intrattenimento, è anche una bussola informale che orienta cosa mettere nel piatto. A documentarlo è la ricerca From “For You” to the Fork: Tiktok’s Influence on Young Consumers’ Food Behaviours, pubblicata sull’ International Journal of Consumer Studies e condotta da Oliwia Mizielska e Artur Strzelecki dell’University of Economics di Katowice, in Polonia. Lo studio si basa su un questionario online somministrato nel 2025 a 406 utenti attivi di Tiktok e mostra come i contenuti alimentari della piattaforma – video virali, trend, consigli nutrizionali semplificati o improvvisati – incidano concretamente sulle scelte quotidiane, spesso favorendo cibi ultra-processati e mode alimentari più che indicazioni fondate su evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

