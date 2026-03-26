I proprietari di una casa in via Berti sono usciti per alcuni giorni e, al loro ritorno, hanno trovato l’abitazione saccheggiata. I ladri sono scappati portando oro, gioielli e denaro, lasciando la casa in condizioni di disordine. La zona è caratterizzata da un alto livello di degrado e abbandono. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili dell’episodio.

ANCONA - Si assenta per pochi giorni e al rientro trova l’abitazione a soqquadro, con ricordi di famiglia in oro e denaro spariti. È quanto denuncia un residente di via Berti, ad Ancona, che ha documentato i danni con alcune foto. «Sono stato fuori per alcuni giorni, ecco cosa ho trovato al rientro. Un quartiere ormai abbandonato a se stesso, tra degrado e insicurezza», racconta esasperato. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - I proprietari sono fuori, al ritorno trovano la casa svaligiata. Ladri in fuga con oro e gioielli: "In via Berti ormai solo degrado"

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