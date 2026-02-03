Oggi si ricorda Luigi Veronelli a cento anni dalla sua nascita. Nato a Milano nel 1926, ha vissuto un’intera vita dedicata al vino, alla cucina e alla cultura italiana. La sua figura ha lasciato un’impronta forte e ancora visibile nel modo in cui si parla di cibo e tradizioni nel paese.

Il 2 febbraio Luigi Veronelli avrebbe compiuto cento anni. Nato a Milano nel 1926, nel quartiere Isola, Veronelli ha attraversato più di mezzo secolo di storia italiana lasciando un segno profondo e spesso scomodo nel mondo del vino, della gastronomia e della cultura agroalimentare. Filosofo di formazione, intellettuale irregolare per vocazione, è stato editore, scrittore, critico, giornalista e soprattutto interprete radicale del rapporto tra territorio, lavoro e prodotto. Dal secondo dopoguerra agli anni Duemila ha accompagnato la crescita della cucina e delle produzioni di qualità italiane, sostenendo vignaioli, artigiani e ristoratori quando il concetto stesso di eccellenza era marginale e poco spendibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Veronelli Centenario

Ultime notizie su Veronelli Centenario

Argomenti discussi: Un secolo fa nasceva Veronelli. Oggi denuncerebbe l’omologazione di certi prodotti; L’eredità di Veronelli a cent’anni dalla sua nascita; Solo la gente volgare giudica la gastronomia una disciplina volgare: parola di Luigi Veronelli; Centenario di Luigi Veronelli: un secolo di pensiero critico tra vino, cibo e cultura.

