Referendum giustizia i sostenitori del Sì ci ricascano e arruolano il presidente Mattarella

I sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia hanno coinvolto il presidente Mattarella in un messaggio pubblico, chiedendo il suo sostegno. Il comitato promotore ha diffuso una nota in cui si rivolge direttamente al Capo dello Stato, invitandolo a prendere posizione e a sostenere la loro causa. La richiesta ha suscitato reazioni e commenti da parte di alcune forze politiche e istituzionali.

I sostenitori del Sì “tirano per la giacchetta” il Capo dello Stato. Il comitato promosso dai Libdem del deputato Luigi Marattin lo scorso 21 febbraio (che in queste ore sta rimbalzando in ogni chat) ha pubblicato un post con alcune card che associano le frasi pronunciate in passato da Sergio Mattarella alla battaglia referendaria. “Siamo perfettamente d’accordo con Mattarella” è la chiosa con l’immagine del presidente sotto al simbolo del Sì. Il Quirinale già una volta, a gennaio, era dovuto intervenire dopo che, come aveva raccontato il Fatto Quotidiano, l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Cangini oggi nel Comitato Sì Separa promosso dalla Fondazione Einaudi aveva sostenuto che il Presidente della Repubblica è favorevole alla riforma Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, i sostenitori del Sì ci ricascano e “arruolano” il presidente Mattarella Articoli correlati Fedez e il referendum sulla giustizia: “Io testimonial del sì? Porcheria infondata, sul mio podcast ci sono solo sostenitori del no”Milano, 18 gennaio 2026 – “Eccomi qui a dover rendere conto dell'ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo". Referendum sulla giustizia, sostenitori del Sì e del No: in Confindustria il confronto di AigaLunedì 2 febbraio 2026, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, si è svolto un dibattito pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia,... Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026 Contenuti e approfondimenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia: spunti pazzi e spericolati per convincere a cena i sostenitori del No a votare Sì partendo dalle loro tesi; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Guida al referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia 2026: cosa cambia se vince il Sì o il No. Continua il dibattito sul referendum giustizia a Trevignano Romano: ecco Le ragioni del NOAd evidenziare l’acceso interesse dei cittadini, sono stati affrontati più aspetti della possibile riforma della magistratura ... lagone.it Referendum: a Officine Calabrese la riforma sulla giustizia spiegata in maniera sempliceReferendum sulla giustizia, cinque quesiti che dividono politica e magistratura. A Officine Calabrese il confronto tra le ragioni del sì e del no. trmtv.it Referendum sulla giustizia, cinque quesiti che dividono politica e magistratura. A Officine Calabrese il confronto tra le ragioni del sì e del no. - facebook.com facebook Ascoltate le motivazioni di voto per il SI al Referendum Giustizia di @Arturo_Parisi, che da sempre interpreta il meglio di un centrosinistra riformista e contro i populismi, di destra come di sinistra. Non è una sorpresa la sua dichiarazione di voto per il SI x.com