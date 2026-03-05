Hezbollah schiera combattenti d' élite contro Israele

Hezbollah ha inviato i suoi combattenti più addestrati nel sud del Libano, posizionandoli lungo il confine con Israele. La divisione si trova nella regione a sud del fiume Litani, dove i miliziani sciiti filo-Iran erano tornati dopo il cessate il fuoco di novembre 2024. La presenza militare si concentra nell'area di confine tra i due paesi.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La Russia è pronta a fornire gas e petrolio ad acquirenti europei a patto che tale cooperazione sia di lungo termine, ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin. "Se le aziende e acquirenti europei decidono all'improvviso di riorientarsi a una cooperazione sostenibile di lungo periodo, esente da pressioni politiche, si può partire". 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di...

Leggi anche: Mo: Israele, 'attacchi imminenti contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano'