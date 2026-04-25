I baffi e i falsi

Nel 1919, un artista dadaista inserì un paio di baffi e una barba nella riproduzione fotografica della Gioconda, creando un’interpretazione che ha attirato l’attenzione nel mondo dell’arte. Questa modifica è diventata un esempio di come i dettagli, come i baffi, possano alterare l’aspetto di un’opera iconica. La scena si inserisce nel contesto più ampio delle provocazioni artistiche e delle reinterpretazioni di capolavori storici.

C’è baffo e baffo. Nel 1919 il pittore dadaista Marcel Duchamp sfregiò (o nobilitò, a seconda di come la si pensi) la leggenda della Gioconda, capolavoro di Leonardo da Vinci, realizzando una riproduzione fotografia di Monna Lisa incorniciata da un bel paio di baffi (e barbetta dartagnanesca). Un falso d’autore. Come erano false le scarpe griffate Nike sequestrate dalla Guardia di Finanza nel Milanese. Copie perfette delle sneaker indossate da centinaia di campioni dello sport – uno per tutti, Michael Jordan – pronte a invadere il mercato. Non fosse stato per un piccolissimo dettaglio, notato dall’occhio esperto degli investigatori. Lo storico “baffo” Nike, logo diventato esso stesso leggenda, era leggerissimamente differente da quello originale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I baffi (e i falsi) INDOVINA IL MILIONARIO Notizie correlate Leggi anche: Baffi sì o baffi no? Da Leonardo DiCaprio a Pedro Pascal, il red carpet degli Oscar 2026 riscrive le regole del grooming VIDEO | “Social usati come negozi virtuali per vendere falsi”, Rotondo ricostruisce la rete dei falsi online: ecco nomi degli arrestati“Un sistema strutturato che utilizzava i social come veri e propri negozi virtuali, con vendite in diretta, gruppi chiusi e una rete di clienti... Contenuti e approfondimenti Si parla di: I baffi (e i falsi). Tutti pazzi per i baffi: da Jacob Elordi a Leonardo Di Caprio, i consigli degli esperti per copiare i look dei vip e curarli al meglioDal taglio chevron di Geolier al 'pornstache' di Di Caprio, ecco come scegliere i baffi giusti per il tuo viso e curarli al meglio ... ilfattoquotidiano.it Pornstache, tornano prepotentemente i baffi!Dopo il red carpet della notte degli Oscar, dove molti divi di Hollywood li hanno sfoggiati sotto i flash dei fotografi, è chiaro che i baffi sono tornati prepotentemente alla ribalta. A partire da ... 105.net