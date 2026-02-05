A Forlì parte un nuovo corso gratuito dedicato ai caregiver oncologici. Il percorso mira a fornire strumenti concreti e pratici per aiutare chi si prende cura dei malati di cancro, spesso senza una formazione specifica. Si tratta di un passo importante per sostenere queste persone, che spesso si trovano a dover affrontare da sole le difficoltà di un ruolo complesso e stressante.

**Curare chi si prende cura del malato: un corso gratuito per i caregiver oncologici nasce a Forlì** A Forlì, in Emilia-Romagna, un nuovo percorso formativo è stato ideato per dare ai caregiver — quelle persone che assistono i pazienti affetti da cancro — un supporto strutturato, una guida pratica per comprendere il loro ruolo, e per affrontare, con consapevolezza, il difficile cammino della malattia. Si tratta della seconda edizione del “Percorso per caregiver oncologici”, un progetto gratuito promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena (Lilt), in collaborazione con Ausl Romagna, Irst Irccs, e il Comune di Forlì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formazione per caregiver: un percorso di cura specializzato per i professionisti della salute

Approfondimenti su Formazione Caregiver

Torna a Forlì-Cesena la seconda edizione del corso gratuito promosso dalla Lilt dedicato ai caregiver oncologici.

La cucina può essere un mezzo di cura e inclusione, unendo teoria e pratica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Formazione Caregiver

Argomenti discussi: Curare chi si prende cura del malato. Un percorso per formare caregiver; Dal caregiver al caregiving, una rete di sostegno alle persone con fragilità; Opportunità di formazione presso i servizi sociosanitari del territorio: lo Sportello Sociale Unico Integrato accoglie due studenti dell'Einaudi; Una comunità che cura gli anziani, anche a Varese.

Curare chi si prende cura del malato. Un percorso per formare caregiverSeconda edizione di un corso gratuito promosso dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori. Sedute dal 20 febbraio al 5 giugno, iscrizioni fino al 19. Sandra Montalti: Assistenza momento central ... msn.com

Caregiver: verso la legge su diritti e tutele In Italia se ne stimano fino a otto milioni e mezzoDietro le mura di milioni di case italiane c’è chi si prende cura, ogni giorno, di un familiare non autosufficiente o colpito da una patologia cronica, spesso oncologica. Sono i caregiver familiari: i ... noinotizie.it

Chi soffre di diabete è il primo e più importante caregiver di sé stesso. Ecco perché l'accoglienza di questi pazienti e la loro formazione nella gestione della patologia sono due aspetti che curiamo con particolare attenzione nella nostra Unità Operativa Comple facebook