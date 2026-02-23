' Il futuro della cura' al via progetto formativo per 50mila professionisti della salute

Il progetto formativo sulla intelligenza artificiale ha preso il via per migliorare le competenze di 50mila professionisti della salute. La causa è l'esigenza di aggiornare le pratiche mediche con strumenti digitali avanzati. Il percorso mira a diffondere conoscenze pratiche e a potenziare l'efficienza delle strutture sanitarie. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di innovazione nel settore medico. Gli iscritti potranno accedere a moduli pratici e workshop specializzati.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Un programma nazionale di formazione sull'intelligenza artificiale rivolto ai professionisti della salute. E' la proposta di Johnson & Johnson, con Microsoft Italia, che alle sfide poste dalla carenza di personale e dalla crescente domanda di assistenza risponde con 'Il futuro della cura'. Il progetto, presentato oggi a Roma e sviluppato in collaborazione con Fondazione Mondo digitale Ets, ha l'obiettivo di rafforzare le competenze di 50mila operatori su tutto il territorio nazionale, fornendo loro capacità critiche e competenze operative e digitali per integrare in modo consapevole e responsabile l'Ai nella pratica clinica quotidiana.