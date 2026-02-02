Holm si presenta a JTV con un sorriso e tanta emozione. L’attuale difensore della Juventus dice di essere felice di essere tornato e di avere sempre sognato di giocare con questa maglia. “La Juve è molto forte”, aggiunge, sottolineando la fiducia nella squadra e il suo orgoglio di far parte di questa grande società.

Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino». Le prime parole del terzino arrivato dal Bologna. Il nuovo acquisto della Juventus Emil Holm ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero. Di seguito le sue parole a Juventus TV. JUVE – « È un grande club, sono molto orgoglioso di essere qua » CARATTERISTICHE – « Sono un giocatore forte, che vuole dare sempre il 100% per aiutare la squadra. Credo di avere un buon cross e di essere forte a livello difensivo » OPPORTUNITÀ – « È una grande opportunità, per me la Juve è un sogno che avevo fin da bambino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino. Questa squadra è molto forte»

Approfondimenti su Holm Juventus

Dopo la partita tra Juventus e Roma, Spalletti ha commentato le prestazioni della sua squadra e le sfide future.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

É FATTA per #Holm alla #Juventus! [MomblanOfficial] - facebook.com facebook