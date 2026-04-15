LIVE Italia-Francia Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto per la promozione

Oggi si gioca la terza giornata del girone unico dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile, con un match tra Italia e Francia. La partita si svolge in diretta e rappresenta una sfida importante per la promozione nel torneo. I tifosi possono aggiornarsi sui risultati e sui momenti salienti attraverso la diretta testuale disponibile online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la terza giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Si tratta di una sfida particolarmente sentita. Come sappiamo la compagine azzurra è reduce da due brillanti vittorie, arrivate contro la Norvegia (2-1) e Slovacchia (4-6). Due successi che hanno permesso alle nostre ragazze di viaggiare a punteggio pieno al comando della classifica. Più altalenante il percorso delle transalpine che, all’esordio, sono state sconfitte all’extra time per 2-3 dall’Ungheria, per poi battere senza troppi patemi la Norvegia per 4-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozione LA squadra di HOCKEY FEMMINILE a CASA ITALIA: Risultato comunque storico LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: dalle 12.30 lo scontro diretto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Dopo l’ottimo avvio nel match inaugurale disputato contro la Norvegia, le azzurre tornano sul...