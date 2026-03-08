Un ex senzatetto ha deciso di acquistare un biglietto della lotteria durante una pausa dal suo lavoro e, sorprendentemente, ha vinto un milione di dollari. La sua giornata lavorativa era iniziata in modo difficile, ma l’incontro fortuito con il biglietto gli ha cambiato la vita all’istante. La vittoria è avvenuta in un giorno qualunque, senza preavviso o aspettative di successo.

Un ex senzatetto ha visto la propria vita cambiare quando ha acquistato un biglietto della lotteria in una pausa da una dura giornata di lavoro e ha vinto 1 milione di dollari. Jonathan G., questo il suo nome, lavora come rappresentante di telefonia mobile e risiede in Colorado. “La mia reazione è stata di totale incredulità”, ha detto Jonathan, come riporta il New York Post. “Ho avuto una giornata di vendite difficile e alla fine ne è valsa la pena”, ha detto. Una vita difficile. Il venditore di cellulari ha spiegato che la sua famiglia ha dovuto affrontare gravi difficoltà finanziarie negli ultimi anni: era senza lavoro e aveva persino dovuto vivere in un rifugio per un certo periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era una brutta giornata al lavoro, sono uscito a comprare un biglietto della lotteria e ho vinto un milione di dollari”: l’incredibile storia dell’ex senzatetto

