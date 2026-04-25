Tarantini Time Quotidiano Una domenica pomeriggio all’insegna della comicità attende il pubblico di Taranto: il 17 maggio alle ore 18 il Teatro Orfeo ospiterà Herbert Ballerina con lo spettacolo inedito “Come una catapulta”, segnando il suo esordio teatrale. Dopo aver consolidato la propria popolarità tra televisione, social, cinema e editoria, l’attore – al secolo Luigi Luciano – debutta sul palco con uno show che raccoglie e amplifica il suo stile surreale. Il titolo richiama una delle espressioni più riconoscibili del personaggio Pino Cammino, nato durante la collaborazione con Maccio Capatonda. Lo spettacolo propone una sequenza di situazioni quotidiane rilette in chiave paradossale, in cui realismo e nonsense si intrecciano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Herbert Ballerina porta a Taranto il suo primo spettacolo teatrale

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