Quentin Tarantino | svelati il titolo e nuovi dettagli del suo spettacolo teatrale

È stato annunciato il titolo e sono stati condivisi nuovi dettagli sullo spettacolo teatrale di Quentin Tarantino. I fan del regista possono già iniziare a pianificare un viaggio a Londra per assistere alla performance. L’evento si svolgerà nella capitale britannica e rappresenta una delle prime apparizioni teatrali dell’autore. La data di inizio e le modalità di biglietteria sono state rese note.

I fan del regista possono già iniziare a progettare una possibile trasferta a Londra per assistere allo show ideato da Tarantino. Le indiscrezioni relative all'arrivo di uno spettacolo teatrale scritto da Quentin Tarantino sono state ora confermate, rivelando anche il titolo del progetto. Un comunicato stampa ufficiale rivela inoltre che lo show sarà prodotto da Sonia Friedman Productions e Sony Pictures Entertainment, studio che proseguirà la sua collaborazione con il filmmaker. I primi dettagli ufficiali dello show Lo spettacolo, scritto e diretto da Quentin Tarantino, si intitolerà The Popinjay Cavalier e viene descritto come "una commedia di cappa e spada".