Hellas Verona-Lecce 0 a 0 Tanti errori occasioni sporadiche e brivido finale

Nel match tra Hellas Verona e Lecce, terminato 0-0, sono state segnate poche occasioni da rete e sono stati commessi numerosi errori da entrambe le squadre. La partita si è conclusa con un brivido negli ultimi minuti, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato. Per il Lecce, il punto conquistato permette di superare la Cremonese in classifica, anche se si prepara a una sfida più impegnativa contro il Pisa, in programma venerdì sera.

VERONA - Per il Lecce un punto che basta a lasciarsi dietro la Cremonese, ma anche la consapevolezza che venerdì sera, a Pisa, servirà probabilmente qualcosa di più per raccogliere un altro risultato positivo dopo i pareggi con Fiorentina e, oggi, con il Verona. Primo tempo da dimenticareSi fa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Hellas Verona-Lecce 0-0, i salentini restano a +1 sulla zona retrocessione Hellas Verona - Lecce, le probabili formazioni | Sammarco non convoca OrbanProvare a rimandare il più possibile una retrocessione che sembra oramai inevitabile, è il primo obiettivo per l'Hellas Verona, che alle 20. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hellas Verona 0 – Lecce 0; Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce. Segui la diretta testuale; Verona aggrappato alla Serie A, il Lecce non sfonda: 0-0; Hellas Verona-Lecce 0-0, i salentini guadagnano un punto sulla Cremonese. LIVE, Hellas Verona-Lecce 0-0: la cronacaIl Lecce è ospite al Bentegodi dell'Hellas Verona. La squadra di Di Francesco, nella 34esima giornata di Serie A, h ... trnews.it Hellas Verona - Lecce 0-0. Al Bentegodi pareggio a reti inviolate e retrocessione rimandata per i giallobluNel finale una rete annullata ai padroni di casa dopo l'intervento del Var. Prossimo impegno contro la Juventus in trasferta ... veronasera.it Così mister Eusebio #DiFrancesco al termine di Hellas Verona - #Lecce - facebook.com facebook Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce 0-0. Pareggio senza reti allo stadio Bentegodi. Una sfida salvezza scialba che non serve a nessuna delle due squadre. x.com