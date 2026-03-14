Se batte il Lecce Conte lo condanna alla retrocessione e non verrà mai perdonato dai salentini
In un articolo pubblicato sul Giornale, Tony Damascelli commenta il weekend sportivo, evidenziando come gli eventi di rugby, Formula 1, tennis e baseball attirino l'attenzione, mentre la Serie A continua a essere criticata per la sua mediocrità. Secondo l'autore, i risultati in Champions League mostrano chiaramente le carenze del campionato italiano e la sua resistenza alle critiche.
Tony Damascelli sul Giornale ancora critico verso la Serie A, scrive che in un succulento week end di sport, con Galles-Italia di Rugby, la F1, Sinner e anche il Baseball, “la serie A eccita le cronache, la sua mediocrità, smascherata dai risultati in champions, resiste all’attacco critico”. In tal senso c’è l’Inter che deve battere l’Atalanta, anche se non appare in un grande momento. Ma anche il Napoli che ha un impegno apparentemente agile contro il Lecce. Leggi anche: I risultati delle italiane in coppa dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi “L’unico imprevisto riguarda Conte che potrebbe condannare il suo Lecce verso la retrocessione, evento che non gli verrebbe mai perdonato dal popolo salentino che già lo tiene in odio dal tempo del passaggio al Bari”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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