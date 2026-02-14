Helena Prestes e Javier Martinez, noti ex concorrenti del Grande Fratello, vivono insieme a Milano dopo aver deciso di condividere la vita. Helena, brasiliana di 32 anni, lavora come influencer, mentre Javier, 35 anni, si occupa di marketing digitale. La loro relazione è nata durante il reality e da allora non si sono più lasciati. La coppia si dedica anche a progetti di solidarietà e spesso condividono momenti della loro quotidianità sui social.

Helena Prestes e Javier Martinez sono una coppia ormai da qualche tempo. Galeotto è stato il Grande Fratello.. I due si sono infatti conosciuti proprio in occasione del reality show di Canale 5, a cui hanno entrambi partecipato. Lei più impulsiva e alla ricerca di conferma; lui cauto e frenato, ma soprattutto paura di correre rischi sentimentali. Alla fine si sono trovati e, dopo diversi alti e bassi, hanno iniziato un legame amoroso che è continuato anche dopo la fine del programma e che procede oggi a gonfie vele. Chi è Helena Prestes: carriera e vita privata. Nata nel 1990 in Brasile, in una zona molto povera di San Paolo al confine con le favelas, Helena ha iniziato a lavorare da giovanissima per aiutare economicamente la famiglia, collaborando ad esempio come commessa in un negozio di abbigliamento di nome Lojas Renner a San Paolo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Helena Prestes e Javier Martinez: età, studi e lavoro, dove vivono. La vita privata degli ex gieffini

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di trascorrere un San Valentino in anticipo, con una fuga romantica che ha già acceso le voci tra amici e fan.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Helena e Javier festeggiano un anno di fidanzamento: Buon anniversario cavalla pazza mia; Grande Fratello, Helena Prestes a cuore aperto: Ho imparato a restare, anche quando fa male; Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano il loro primo anniversario; Helena Prestes e Javier Martinez ospiti a Verissimo.

Helena Prestes, la dedica a Javier per San Valentino: 'Ho trovato il mio per sempre'Su Instagram, Helena ha postato una foto del fidanzato e l'ha accompagnata con una romantica canzone di Mary of Gold ... it.blastingnews.com

Helena e Javier, quando va in onda l'intervista a Verissimo: domenica 15 febbraioI profili social di Verissimo hanno anticipato che gli Helevier saranno ospiti nella puntata di domenica a partire dalle ore 15:30 ... it.blastingnews.com

#JavierMartinez e #HelenaPrestes tornano a #Verissimo. Tra gli ospiti di questo week-end di Verissimo, e in particolare nella giornata di domenica, interverranno anche Javier Martinez e Helena Prestes. facebook