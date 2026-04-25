A poco più di una settimana dall'inizio delle riprese in Costa Azzurra, si è diffusa la notizia che Helena Bonham Carter ha lasciato il cast di The White Lotus 4. La produzione aveva programmato di iniziare le riprese nella regione francese, ma l’attrice ha deciso di interrompere la partecipazione senza ulteriori dettagli pubblici. La situazione ha causato un cambiamento improvviso nel cast della serie.

A poco più di una settimana dall’inizio delle riprese in Costa Azzurra, la produzione di The White Lotus 4 deve affrontare un cambiamento inaspettato: Helena Bonham Carter ha infatti lasciato improvvisamente il cast: l’attrice, candidata due volte all’Oscar, non farà dunque più parte della celebre serie antologica di Mike White. Secondo quanto riportato, la decisione è legata a differenze creative emerse proprio durante i primi giorni sul set. Nonostante la Bonham Carter fosse la prima scelta dei produttori per questa stagione, una volta girate le prime scene è apparso chiaro che il personaggio necessitasse di una direzione diversa. Un.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - The White Lotus 4, svolta shock: Helena Bonham Carter abbandona! Cosa sappiamo

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