Giro pizza cosplay e cocktail a tema | Una notte all' Hazbin Hotel arriva in collina

Una notte dedicata agli amanti di animazione, cosplay e cultura nerd sta per arrivare a Rimini. L’evento, intitolato “Una Notte all’Hazbin Hotel”, si terrà in collina e promette di portare in città un’atmosfera diversa dal solito. Tra giro pizza, cosplay e cocktail a tema, i partecipanti potranno immergersi in un mondo di fantasia e divertimento. L’organizzazione è pronta, e l’appuntamento si avvicina, pronto a coinvolgere tanti appassionati.

A Rimini sta per debuttare un evento dedicato agli appassionati di animazione, cosplay e cultura nerd: "Una Notte all'Hazbin Hotel". La serata, interamente dedicata al mondo anime, trasformerà l'ex Velvet, oggi Baldoria Brewpub, in un'esperienza tra cibo, musica e ambientazioni a tema. Organizzato da CreativaEventi e The Animasters in collaborazione con Baldoria Brewpub, l'evento si ispira agli universi di Hazbin Hotel e Helluva Boss. Un'immersione totale per fan, cosplayer e semplici curiosi, che potranno vivere un'esperienza di intrattenimento fuori dal comune sulle colline di Rimini.

