Harry in Ucraina | il gesto che sfida il distacco dalla Corona

Il principe Harry si trova in Ucraina per collaborare con l'organizzazione HALO, coinvolta nello sminamento del territorio. La sua visita ha attirato l’attenzione sulla sua partecipazione a iniziative umanitarie nel paese. Durante la visita, il duca ha rifiutato di essere considerato un membro non attivo della monarchia britannica, mantenendo così una posizione distinta rispetto ai doveri ufficiali della Corona.

?? Cosa sapere Il principe Harry collabora con l'organizzazione HALO per lo sminamento in Ucraina. Il Duca rifiuta l'etichetta di membro non attivo della monarchia britannica. In Ucraina, il Principe Harry ha respinto con fermezza l'etichetta di membro non attivo della monarchia, ribadendo durante una missione umanitaria di appartenenza alla Famiglia Reale. Il Duca di Sussex si trova attualmente nei territori colpiti dal conflitto per collaborare con l'organizzazione HALO. La sua presen .🔗 Leggi su Ameve.eu

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