Harry e Meghan ignorati in spiaggia | il gesto che scuote il web

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita a Bondi Beach, in Australia, Meghan Markle e il principe Harry hanno vissuto un episodio imbarazzante quando una donna distesa sulla sabbia non ha rivolto loro attenzione, ignorandoli completamente. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, attirando l’attenzione su questo incidente. Nessun contatto o interazione è stato registrato tra i due e la donna presente sulla spiaggia in quel momento.

Meghan Markle e il principe Harry hanno affrontato un momento di estrema imbarazzo a Bondi Beach, in Australia, quando la loro presenza è stata quasi del tutto ignorata da una donna distesa sulla sabbia. L’episodio, avvenuto venerdì 17 aprile durante l’ultima tappa del loro tour privato, ha trasformato una visita istituzionale in un caso di discussione globale sulla gestione degli spazi pubblici e sul decoro dei membri della famiglia reale non lavorativi. L’imprevisto sulla sabbia australiana tra indifferenza e risate. Mentre camminavano lungo il litorale di Sydney per mostrare vicinanza alla comunità locale, la coppia si è trovata costretta a deviare il proprio percorso a causa di una bagnante che non ha mostrato alcun segno di attenzione verso il passaggio del duca e della duchessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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