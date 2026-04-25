Durante la manifestazione del 25 aprile a Roma, la presidente dell’Anpi provinciale ha annunciato dal palco che due iscritti all’associazione, entrambi con il fazzoletto dei partigiani al collo, sono stati colpiti da un colpo di pistola ad aria compressa. La comunicazione è stata fatta in diretta, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni dei coinvolti. La notizia ha suscitato attenzione tra i presenti alla manifestazione.

La presidente dell’Anpi provinciale di Roma Marina Pierlorenzi è intervenuta dal palco della manifestazione per il 25 aprile a Roma per comunicare l a notizia dei due iscritti all’Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, colpiti da una pistola ad aria compressa. I due erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, quando un uomo su uno scooterone chiaro con casco integrale e un giubbotto di colore militare si è fermato, ha estratto pistola e ha sparato. I due, marito e moglie, sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue. Sono stati medicati nell’ambulanza presente al parco Schuster e poi portati in commissariato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno sparato a due nostri iscritti…”: la comunicazione della presidente Anpi dal palco della manifestazione di Roma

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