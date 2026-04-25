Ha inviato una nave di sorveglianza nel Golfo | cosa c’è dietro la strana mossa cinese

Negli ultimi giorni, le acque del Golfo sono state interessate da un incremento significativo di traffico navale, con diverse imbarcazioni coinvolte. Tra queste, una nave di sorveglianza cinese è stata inviata nella regione, suscitando attenzione. La presenza di petroliere in blocco nello Stretto di Hormuz e di navi militari statunitensi rafforza la complessità della situazione. La regione continua a essere al centro di numerosi spostamenti navali e tensioni geopolitiche.

Le acque del Golfo non sono mai state così trafficate come nelle ultime settimane, tra petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz, navi da guerra inviate nella regione dagli Usa per colpire l’Iran (e difendersi dal contrattacco di Teheran) e altre imbarcazioni di vario tipo. Tra queste spicca la Hai Yang Shi You (285), un vascello di sorveglianza cinese utilizzato prevalentemente per effettuare ispezioni e monitorare zone critiche. Pechino, a giudicare dai dati open source disponibili, ha nuovamente inviato il mezzo nell’area poco prima della scadenza ufficiale del cessate il fuoco proposto da Donald Trump agli ayatollah. Navi cinesi di sorveglianza e imbarcazioni sequestrate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ha inviato una nave di sorveglianza nel Golfo": cosa c’è dietro la strana mossa cinese Notizie correlate Una nave spia cinese nel Golfo: cosa fa la Liaowang-1 e cosa sappiamoNel Golfo dell’Oman, a poche centinaia di chilometri dallo Stretto di Hormuz, una grande nave cinese sta osservando in silenzio una delle aree più... "Muove 242 navi al giorno": la strana mossa di Xi nel Mar Cinese MeridionaleNel 2025 il Mar Cinese Meridionale ha visto crescere una presenza navale cinese senza precedenti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Italia pianifica invio di 4 navi per sminare lo Stretto di Hormuz; Gli Usa sequestrano una nave iraniana nel Golfo di Oman; Nave Msc Euribia uscita da Stretto Hormuz: è diretta verso Nord Europa; Gli Usa sequestrano una nave iraniana nel Golfo dell'Oman, Teheran: Reagiremo presto. In Pakistan preparativi in corso per i colloqui (ora in bilico). Ha inviato una nave di sorveglianza nel Golfo: cosa c’è dietro la strana mossa cineseSi tratta di un vascello di sorveglianza utilizzato prevalentemente per effettuare ispezioni e monitorare zone critiche. L'invio poco prima della scadenza ufficiale del cessate il fuoco proposto da Do ... ilgiornale.it Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. Le incertezze sui negoziatiL’operazione rappresenta il primo abbordaggio di una nave da parte delle forze americane da quando il blocco navale è entrato in vigore. Il comando militare iraniano ha denunciato il sequestro come un ... ilfoglio.it A due mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, il prezzo del diesel alla pompa è salito da un valore medio di 1,676 a 2,005 euro al litro, con un aumento di quasi il 20%. Lo evidenzia l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, sottolineando che, nonostante il taglio - facebook.com facebook Pare contino sul fatto che la maturità dei pozzi iraniani e l’assenza di tecnologie possa mettere alle corde Teheran più dei paesi del Golfo. Torno a sottolineare la stupidaggine: nel 2019 quei pozzi furono “chiusi” per due anni, la produzione riprese nel giro di x.com