Muove 242 navi al giorno | la strana mossa di Xi nel Mar Cinese Meridionale

Nel 2025 il Mar Cinese Meridionale ha visto crescere una presenza navale cinese senza precedenti. Secondo un rapporto dell'Asia Maritime Transparency Initiative, infatti, la cosiddetta "milizia marittima cinese" ha mantenuto una media di 241 navi operative ogni giorno nelle acque contese, il livello più alto mai registrato dal think tank in questione. La flotta comprende sia unità paramilitari addestrate sia pescherecci statalizzati che operano quasi continuamente nelle acque delle Isole Spratly. I principali punti di concentrazione coincidono con Mischief Reef e Whitsun Reef, atolli strategici contesi da Filippine, Vietnam e Cina, dove le imbarcazioni hanno mostrato una presenza costante lungo tutto l'anno, con picchi stagionali dopo il Capodanno lunare e durante i mesi di giugno e novembre. Le "altre" navi cinesi in azione. L'attività massiccia di queste navi, che supera spesso le 200 unità al giorno nei momenti di maggiore tensione, riflette una chiara strategia di Pechino volta a rafforzare il controllo sull'intera area.

