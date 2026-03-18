Nel Golfo dell’Oman, a breve distanza dallo Stretto di Hormuz, una nave cinese denominata Liaowang-1 si trova in acque internazionali. La nave è stata avvistata mentre svolge attività di sorveglianza e monitoraggio nella zona. Si tratta di una grande unità navale che si muove senza interagire direttamente con altre imbarcazioni. La presenza di questa nave è stata segnalata da fonti militari e di intelligence.

Nel Golfo dell’Oman, a poche centinaia di chilometri dallo Stretto di Hormuz, una grande nave cinese sta osservando in silenzio una delle aree più tese del pianeta. Si tratta della Liaowang-1, un’imponente unità da circa 30.000 tonnellate entrata in servizio di recente e progettata dal Dragone per realizzare missioni di intelligence elettronica e monitoraggio spaziale. A un primo sguardo può sembrare una nave scientifica come molte altre, dotata di grandi antenne, cupole radar bianche e un ponte carico di sensori. In realtà parliamo di una piattaforma tecnologica avanzata capace di raccogliere enormi quantità di dati. Il suo compito? Osservare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una nave spia cinese nel Golfo: cosa fa la Liaowang-1 e cosa sappiamo

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