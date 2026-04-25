Miguel Gutierrez ha espresso gratitudine nei confronti dei tifosi del Napoli dopo la partita contro la Cremonese. L'esterno della squadra ha ringraziato il pubblico per il supporto dimostrato durante la settimana e in occasione della gara di ieri. Gutierrez ha anche menzionato l’aiuto ricevuto da Maradona nella settimana precedente.

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, è intervenuto per ringraziare il supporto del pubblico partenopeo in occasione della gara di ieri contro la Cremonese. Il trionfo guadagnato è stato importantissimo per risollevare il morale in seguito a un periodo piuttosto complicato, nel quale stavano già arrivando critiche eccessive. Gutierrez alza la motivazione: “Vittoria fondamentale”. I 3 punti guadagnati ieri dal Napoli con un’ottima prestazione contro i rivali della Cremonese hanno riportato il sereno sull’ambiente azzurro: la prestazione è stata ottima, così come quella del pubblico sugli spalti, che non ha smesso di incitare i ragazzi per neanche un minuto della gara.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gutierrez ringrazia il Maradona: “Dopo la settimana scorsa ci ha aiutato”

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