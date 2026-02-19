Al volante in stato di ebbrezza e possesso di cocaina | denunce e 10 patenti ritirate

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida sotto effetto di alcol e in possesso di cocaina, causando il ritiro di dieci patenti. Durante un’operazione dei carabinieri di Copparo, i militari hanno fermato diversi veicoli in strada, controllando conducenti e veicoli. Tra questi, un automobilista è risultato positivo all’alcoltest e aveva con sé sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato anche al sequestro di alcune droghe e alla sospensione delle patenti coinvolte. I controlli proseguono per garantire la sicurezza sulle strade locali.

Territorio passato al setaccio: denunce e patenti ritirate. Nei giorni scorsi i carabinieri di Copparo hanno svolto un servizio di controllo del territorio a largo raggio, finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita, con particolare occhio alle violazioni riguardanti il Codice della Strada. Le attività hanno permesso di controllare complessivamente 52 persone, 28 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. Un 50enne, sottoposto a un controllo mentre era alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest proposto dai militari. L'uomo è stato pertanto denunciato per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico, mentre la patente di guida è stata anche in questo caso immediatamente ritirata.