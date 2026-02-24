Quando ci sarà il sorteggio di ottavi e tabellone della Champions League 2025 26 | le squadre qualificate

Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 202526 si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 12 a Nyon, dopo aver qualificato 16 squadre. La cerimonia definirà il percorso delle migliori squadre europee per i quarti di finale, con l’assegnazione degli accoppiamenti. Alla procedura prenderanno parte le squadre che si sono conquistate il passaggio nel corso della fase a gironi. La composizione del tabellone cambierà le strategie in vista delle prossime sfide.

Quanti soldi hanno guadagnato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025/26Le squadre italiane hanno già incassato milioni di euro dopo la prima fase della Champions League 202526.

Champions League 2025/26, il tabellone completo: playoff e incroci da brividiLa Champions League 202526 entra nella fase a eliminazione diretta.

