Iran portaerei Usa a Creta | Trump valuta un attacco mirato tensione alle stelle

La presenza della portaerei statunitense USS Gerald R. Ford a Creta deriva dalla crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, che si intensifica nel Mediterraneo orientale. Le autorità militari americane monitorano attentamente la situazione, valutando la possibilità di interventi mirati. La nave, con oltre 4.5 milioni di litri di carburante a bordo, rappresenta un messaggio chiaro sulla volontà di proteggere interessi e sicurezza nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di entrambe le parti.

La USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale. La crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase sempre più delicata. Mentre si lavora a possibili bozze di accordo per riportare le parti al tavolo negoziale entro la settimana, la presenza militare americana si rafforza nel Mediterraneo. Secondo immagini diffuse dai media israeliani, la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande al mondo, si trova nelle acque dell'isola di Creta. Un segnale che molti osservatori leggono come un chiaro messaggio strategico rivolto a Teheran. Intanto, nella capitale iraniana, un grande cartellone in piazza Enqelab-e-Eslami mostra una portaerei americana con jet danneggiati e la scritta in farsi e inglese: "Chi semina vento, raccoglie tempesta", a testimonianza del clima di forte contrapposizione.

Iran, la portaerei Usa a Creta. Nyt: “Trump valuta attacco mirato prima di uno più massiccio”L’arrivo della portaerei statunitense a Creta deriva dalla crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, alimentata dalla possibilità di un attacco mirato.

Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoIl governo degli Stati Uniti sta considerando un attacco mirato contro l’Iran per spingere Teheran a negoziare sul suo programma nucleare.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

