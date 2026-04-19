Bari sparatoria in una discoteca | muore un uomo di 43 anni L’ombra della guerra tra clan dietro l’omicidio

A Bisceglie, in Puglia, un uomo di 43 anni è stato colpito da un colpo di pistola all’interno di una discoteca, morendo successivamente per le ferite riportate. L’episodio si è verificato in un contesto che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere collegato a tensioni tra gruppi criminali. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all’interno di una discoteca a Bisceglie, in Puglia. Filippo Scavo, questo il nome della vittima, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, alle 4:40. La vittima era di Carbonara, in provincia di Bari, e aveva precedenti penali. La sparatoria. La discoteca in cui è avvenuta la sparatoria è il Divine Club. La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trani e della tenenza di Bisceglie. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari avrebbero scatenato il panico tra i presenti, che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti.🔗 Leggi su Open.online

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Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com