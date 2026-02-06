Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga | un arresto per tentato omicidio

La polizia ha arrestato ieri un uomo accusato di tentato omicidio e di aver portato armi da fuoco. L’arresto si inserisce in un’operazione contro il traffico di droga gestito da un clan camorristico di Casoria. Le indagini hanno portato a questa misura dopo un episodio violento legato allo scontro tra gruppi rivali.

Ieri la polizia ha tratto in arresto un soggetto accusato di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un clan camorristico di Casoria.Le indagini hanno consentito di accertare che, nel mese di novembre del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa mattina a Paternò, i carabinieri di Catania hanno eseguito cinque arresti nell’ambito di un’indagine sulla vendetta del clan Assinnata, legata a un tentato omicidio per il ferimento del figlio di un affiliato.

Argomenti discussi: Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società; Clan, droga e violenza. La maledizione Conocal, il rione dove è stata uccisa Ylenia Musella; Mafia del pizzo a Foggia, la Cassazione chiude Decima Azione. Condanne definitive a Papanonno e company; Roberto Nastasi, il narcoboss di Tor Bella Monaca arrestato dall'altra parte del mondo: il blitz a Medellin.

Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della «Società»Il futuro prossimo dirà se l’omicidio di Alessandro Moretti, il nipote del boss Rocco Moretti assassinato la sera del 15 gennaio, è stato l’inizio della ottava guerra tra clan della storia della «Soci ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Una guerra tra clan dietro l'omicidio di Alessandro MorettiUno due tre, otto cerchi sull’asfalto. Uno per ogni proiettile scagliato da una calibro 7,65 contro Alessandro Moretti 34 anni detto sassolin. Morto ieri sera crivellato intorno alle 20 in via ... rainews.it

Il simbolo della legalità, dedicato a Anna Rosa Tarantino, uccisa durante la guerra fra clan facebook

La guerra dei clan di Roma. Perché la verità sull'omicidio Diabolik (e i suoi mandanti) è ancora da scrivere ift.tt/4ktlzBo x.com