Guerra in Iran Margelletti | arsenale Usa in rosso Servono anni per reintegrarlo

In Iran, l’arrivo della nave militare americana George H. è previsto a breve, secondo fonti ufficiali. L’operazione è stata descritta come un’azione di natura prevalentemente simbolica da parte di alcuni analisti, mentre altri sottolineano l’importanza della presenza militare straniera nella regione. Il governo locale ha mantenuto un atteggiamento di prudenza, senza commentare ufficialmente l’evento. La situazione rimane tesa e al centro delle analisi strategiche internazionali.

Roma, 25 aprile 2025 – “È un’operazione eminentemente di show politico”. Andrea Margelletti, presidente del Cesi - Centro studi internazionali, commenta così l’arrivo, previsto a giorni, in Iran della George H. W. Bush. Un dispiegamento di forze che, per la prima volta in decenni, vedrà tre portaerei americane contemporaneamente operative in Medio Oriente con in totale a bordo 200 velivoli e 15mila marinai. https:www.quotidiano.netvideoesterinetanyahu-ottima-telefonata-con-trump-operiamo-in-piena-cooperazione-ed209kc2 Margelletti, Trump sta solo mostrando i muscoli? “La guerra vera si fa con gli aerei basati a terra: dai bombardieri strategici che arrivano dagli Stati Uniti a quelli basati in Gran Bretagna, oltre agli assetti pregiati che si trovano nei Paesi del Golfo o in Medio Oriente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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