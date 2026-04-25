Mentre si parla di un suo possibile futuro da ct dell'Italia, Pep Guardiola è a Wembley dove il suo Manchester City affronta il Southampton nella semifinale di FA Cup. Ma Londra è anche la casa dell'Arsenal, raggiunta proprio dal City in testa al campionato. Un tifoso dei Gunners ha deciso di riversare il proprio astio nei confronti dell'allenatore dei rivali, usando parole esagerate: "Fai vincere qualcosa ad Arteta, ti odio, mi hai rovinato la vita". (TikTok @risingballer02).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Guardiola ti odio, mi hai rovinato la vita": assurdo sfogo di un tifoso

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