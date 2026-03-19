Salvini e l’addio a Umberto Bossi | Mi hai cambiato la vita ti saluto con gratitudine

Un politico ha scritto un messaggio di addio a un altro esponente, ringraziandolo pubblicamente con parole che richiamano valori come coraggio, passione e libertà. Nel testo, si menzionano i sentimenti di gratitudine e riconoscimento per un rapporto iniziato quando aveva 17 anni, sottolineando l’impatto che questa persona ha avuto sulla sua vita. La comunicazione si conclude con un saluto di ringraziamento.

(Adnkronos) – "Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini"(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi Argomenti discussi: Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana. E' morto Umberto Bossi: addio al fondatore della Lega, aveva 84 anni. Bersani: l'avversario a cui ho voluto più beneCasini: Ha segnato la storia della politica italiana: merita il rispetto non solo degli amici ma anche dei suoi oppositori ... gazzettadelsud.it Addio al senatur Umberto Bossi, eccolo nel 2019: La Lega mi sembra al sicuro con SalviniSi è spento a 84 anni il senatur Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Eccolo nel 2019 parlare di Salvini: Con lui la Lega mi sembra al sicuro. affaritaliani.it