Elezioni amministrative chiuse le liste per Mesagne | tutti i candidati

A Mesagne sono state ufficializzate le liste dei candidati sindaci in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. Con questa formalizzazione, le candidature sono state concluse e il quadro politico locale si definisce. La campagna elettorale si avvia ora verso le fasi finali, mentre i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco e gli altri rappresentanti comunali.

MESAGNE - Con i candidati sindaci ufficializzati e le liste elettorali chiuse, Mesagne si prepara alla tornata amministrativa in programma per il 24 e 25 maggio 2026. La sfida per la carica di primo cittadino vedrà fronteggiarsi gli sfidanti Francesco Rogoli, sostenuto dal cosiddetto campo largo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Elezioni amministrative Avellino, Festa presenta le 4 liste: tutti i candidatiGianluca Festa torna in campo e presenta le quattro liste a suo sostegno per riconquistare la guida del Comune di Avellino. Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidatiIn questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; La Lega si prepara alle elezioni: Chiuse le liste in anticipo, il centrodestra vincerà a Messina; Saturnino Di Ruscio, il ritorno dopo 20 anni per le elezioni comunali: Potevo andarmene in pensione, ma voglio dare la svolta a Fermo; Elezioni amministrative. La lista Noi Oggi per Domani, a sostegno di Donati, presenta i candidati. Elezioni a San Benedetto, chiuse le liste. Ecco i nomi di chi corre per i tre candidatiForza Italia ha inserito in lista Umberto Pasquali, candidatura non gradita alla coalizione e al candidato sindaco. La vicenda potrebbe trasformarsi in un caso politico ... lanuovariviera.it Sondaggi politici, le intenzioni di voto a circa un mese dalle elezioni comunali | DATIIl sondaggio dell’Istituto Piepoli analizza la situazione dei vari partiti politici italiani in questa settimana a circa un mese dalle elezioni amministrative in molti comuni italiani tra cui Reggio C ... strettoweb.com Elezioni Amministrative 2026: tutte i candidati sindaco e le liste. Sono 17 i Comuni chiamati alle urne tra Varesotto, Verbano Cusio Ossola e Altomilanese. Sul giornale di domenica 25 l’inserto da conservare Leggi l'articolo https://www.prealpina.it/pages/elez - facebook.com facebook Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026. Se vuoi dare disponibilità ad essere nominato presidente o scrutatore di seggio, hai tempo fino al 22 maggio per inviare la tua richiesta online. Info scrutatore tinyurl.com/37fbadbx Info presidente tinyurl.com/ x.com