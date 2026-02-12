Guardia Sanframondi si avvicina alle elezioni comunali e il clima si fa teso. La lista Rinascita Guardiese invita i cittadini a decidere tra il passato e il futuro. La campagna elettorale si concentra sulla voglia di cambiamento, con alcuni che chiedono di voltare pagina e altri che difendono le tradizioni. I cittadini si preparano a votare, consapevoli che questa scelta potrà cambiare il volto del paese.

Tempo di lettura: 5 minuti Guardia Sanframondi, Rinascita Guardiese: Guardia Sanframondi è a un bivio. Non è retorica, non è allarmismo: è la cruda realtà di un paese che sta scivolando nell’irrilevanza. Esclusa dalla lista sui Comuni Montani in Campania, relegata al ruolo di Paese marginale, ecc. Mentre discutiamo, mentre rimandiamo, mentre ci culliamo nelle solite dinamiche clientelari, Guardia muore. Un abitante alla volta, un servizio alla volta, un’opportunità alla volta. Guardia, però, ha una ricchezza straordinaria: i Riti Settennali. Una tradizione unica che richiama migliaia di persone e dimostra che questo paese, quando vuole, sa essere vivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Guardia Sanframondi, Rinascita Guardiese: “è ora di scegliere tra il declino e il futuro”

