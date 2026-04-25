La XXXVII edizione di Musicultura si è conclusa ieri sera con il teatro Persiani che ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto i sedici finalisti del Festival della canzone popolare e d’autore esibirsi davanti al pubblico. Tra gli ospiti, un artista noto ha portato il suo contributo, accendendo l’atmosfera della manifestazione. La manifestazione si è svolta senza altri eventi collaterali, concentrandosi sulle esibizioni dei partecipanti.

Si è concluso ieri sera con il sold out al teatro Persiani la XXXVII edizione di Musicultura con protagonisti i sedici finalisti del Festival della canzone popolare e d’autore. Protagonista delle due serate un ospite d’eccezione: Raphael Gualazzi, pianista, compositore e interprete di grande sensibilità, originario di Urbino, che ha incantato il pubblico di Musicultura con un viaggio sonoro magico e ipnotico sospeso tra jazz, blues, stride piano, e soul, denso di vibrazioni personali e risonanze internazionali. Giovedì sera ha aperto con la splendida "Carola", proseguito con l’onda emotiva, avvolgente e luminosa di "Un mare di luce" e l’introspettiva "Malinconia di averti" dedicando poi "New Orleans" all’amico e coautore Oliviero Malaspina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualazzi accende Musicultura: "Un festival creativo e vitale"

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