Musicultura 2026 le Marche protagoniste | tre finalisti in gara e Raphael Gualazzi ospite a Recanati

Le Marche si preparano a essere al centro di Musicultura 2026, con tre artisti della regione tra i sedici finalisti in gara. Tra loro, la band XGIOVE di Porto Sant’Elpidio, formata da Nicolò Buccioni, Ludovico Bartolozzi, Federico Piermartire, Giacomo Strappa e Andrea Massetti, e l’artista Mazzoli. La manifestazione vedrà anche la partecipazione come ospite di Raphael Gualazzi a Recanati.

Le Marche saranno protagoniste dell’edizione 2026 di Musicultura, a partire dai tre artisti marchigiani in gara tra i 16 finalisti: la band XGIOVE di Porto Sant’Elpidio, composta da Nicolò Buccioni, Ludovico Bartolozzi Federico Piermartire, Giacomo Strappa e Andrea Massetti; Mazzoli, nome d’arte.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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