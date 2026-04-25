In un interno rurale, un gruppo di attori si rivolge al pubblico, chiedendo di prestare attenzione ai silenzi. La scena si svolge in un contesto che sembra fermo, con poche azioni che si svolgono senza eventi significativi. La mancanza di movimento crea un’atmosfera sospesa, lasciando intuire che sono nelle pieghe invisibili di esperienze più complicate. Il dialogo si concentra sulle parole non dette e sui vuoti che riempiono lo spazio.

Non succede nulla. O quasi. Neanche fossimo davvero in un racconto di Carver. Ma non è mica nelle inezie del quotidiano che si nascondono le cicatrici più profonde? L’illusione di un senso, forse. L’attesa per qualcosa all’orizzonte. Sarà per questo che Annie Baker ha voluto sottolineare l’importanza di ogni dettaglio nel portare in scena il suo “ Circle Mirror Transformation “. Molto oltre le parole. "Vi prego di rispettare le pause e i silenzi di questa pièce. Sono di estrema importanza, hanno lo stesso valore del dialogo. Senza i suoi silenzi, questa pièce è una satira, mentre con i suoi silenzi si spera che diventi una piccola meditazione naturalistica sul teatro, la vita, la morte e il passaggio del tempo".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gruppo d’attori in un interno (rurale): "Siete pregati di far caso ai silenzi"

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