Una famiglia si è ritrovata in casa a discutere animatamente, con parole dure e accuse. La tensione è salita quando qualcuno ha ammesso che tutto, in fondo, era solo una scena ridicola, usata per nascondere le ipocrisie di tutti. Nel frattempo, Maggie, la gatta con gli occhi viola che tutti associano a Elizabeth Taylor, si aggira inquieta tra i mobili, come se percepisse qualcosa di più. La scena potrebbe sembrare una commedia, ma dietro ci sono emozioni vere e un rapporto familiare che si svela tra luci e ombre.

Maggie la gatta. Che nell’immaginario planetario ha un solo volto: Elizabeth Taylor. Occhioni viola. Inquieta. La determinazione feroce di non ripiombare nel baratro da cui proviene. Ma conquistare Brick Pollitt non è stata una salvezza. Anzi. Lui e la sua ricchissima famiglia, raro intreccio di avidità e alcolismo, di omosessualità repressa e malattie terminali. Ruolo complesso quello di Margaret. Bellissimo. Che Leonardo Lidi ha avuto l’intuizione di affidare a Valentina Picello. Cosa che ha aggiunto un tocco di fragilità e di ironia. Facendole vincere l’Ubu lo scorso anno come miglior interprete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gruppo (acido) di famiglia in un interno: "Il ridicolo smaschera le ipocrisie"

