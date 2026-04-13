Barelli si dimette da capo gruppo di Forza Italia alla camera La frecciata ai Berlusconi | I partiti si guidano dall’interno

Paolo Barelli ha annunciato le sue dimissioni da presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. La decisione arriva in un momento di tensioni interne e si accompagna a una critica rivolta ai vertici del partito, sottolineando che i partiti devono essere guidati dall’interno. La notizia è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nella leadership del gruppo parlamentare.

Roma, 13 aprile 2026 - Paolo Barelli si dimette da presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. "Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni". ''Il mio non è un incarico a tempo indeterminato. Ho tanti impegni e funzioni da svolgere, sia in ambito politico che fuori'', ha detto Barelli, appena ricevuto a palazzo Chigi dove però non ha incontrato la premier.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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