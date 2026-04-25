Un nuovo marchio cinese entra nel mercato italiano delle automobili, portando tre modelli di SUV: Ora 5, Jolion Max e H7. La presenza del marchio si concretizza nelle concessionarie del paese, dove i veicoli sono già disponibili o presto disponibili. La gamma proposta è completamente nuova e diversa rispetto alle precedenti offerte di altri produttori cinesi presenti in Italia.

Alle nostre latitudini il nome Great Wall non è sconosciuto, perché in passato alcuni suoi prodotti sono arrivati in Italia tramite un importatore indipendente. Tra questi ricordiamo il pick-up Steed, o la più recente gamma di Suv a marchio Haval. Questa volta, tuttavia, Great Wall Motors debutta nel nostro mercato in maniera ufficiale con il proprio marchio generalista Gwm, a cui si affiancheranno successivamente i brand Tank e Way. Il primo è dedicato a Suv e multispazio di lusso, il secondo a veicoli fuoristrada di posizionamento premium. Ad accompagnare il debutto in Italia di Great Wall Motors saranno inizialmente tre modelli a marchio Gwm.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Great Wall Motors arriva in Italia. Si parte dai Suv Ora 5, Jolion Max e H7

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